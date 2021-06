Der Deutsche Lehrerverband und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordern die Politik auf, Präsenzunterricht zu Beginn des neuen Schuljahrs auch im Fall einer Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus zu ermöglichen.

Verbandspräsident Meidinger sagt der Funke Mediengruppe, eine neuerliche Phase des Distanz- und Wechselunterrichts wäre für alle Betroffenen ein herber Rückschlag. Daher müsse jetzt in den Ferien alles getan werden, um im Herbst auch auf eine vierte Welle vorbereitet zu sein. Die GEW-Vorsitzende Finnern betonte, Politik und Verwaltung müssen den Sommer nutzen und die Schulen - Zitat - "endlich krisenfest" machen, etwa mit Luftfiltern in Klassenräumen.



Eine wichtige Rolle spielen würden dabei auch Hygienekonzepte sowie eine effektive Teststrategie und Masken in geschlossenen Räumen wie Klassenzimmern, um eine Ausbreitung der Delta-Variante zu verhindern.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.