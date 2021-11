Fast 100.000 Schülerinnen und Schüler sind laut dem Lehrerverband in Quarantäne. (Imago/ Political Moments)

Verbandspräsident Meidinger sagte in Interviews, Hygiene- und Quarantäneregeln müssten an vielen Schulen viel mehr als bisher beachtet werden. In einigen Gebieten wisse man nicht mehr, wie Infektionsausbrüche an Schulen eingedämmt werden könnten. Zudem seien die Gesundheitsbehörden vielfach überlastet und nicht mehr in der Lage, die Kontakte infizierter Schülerinnen und Schüler zurückzuverfolgen. Mittlerweile seien fast 100.000 in Quarantäne. Schulschließungen gelte es aber zu verhindern.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 13.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.