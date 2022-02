Testen und die Schulen offen halten: Diese Strategie gegen Corona gerät nach Ansicht des Lehrerverbands bei Lockerungen an ihre Grenzen (picture alliance / Fotostand / K. Schmitt)

Die Omikronwelle habe den Schulbetrieb nach wie vor fest im Griff, auch wenn der Präsenzbetrieb weitgehend aufrecht erhalten sei, sagte Verbandspräsident Meidinger der Deutschen Presse-Agentur. Die Infektionszahlen dürften nicht durch zu frühe Lockerungen nochmals hochgetrieben werden.

Zahlen der Kultusministerkonferenz zufolge waren in der vergangenen Woche in Deutschland etwa sechs Prozent der Schülerinnen und Schüler mit dem Coronavirus infiziert oder in Quarantäne. Bei den Lehrkräften sind es rund drei Prozent.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.