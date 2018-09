Lehrerverband will Handyverbot für Schüler bis 14

Nachdem in Frankreich ein Handyverbot in Schulen in Kraft getreten ist, fordert der Deutsche Lehrerverband eine entsprechende Regelung auch für Deutschland.

Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre sollen demnach in Schulen und auch auf den Pausenhöfen keine Handys mehr nutzen dürfen. Der Präsident des Verbandes, Meidinger, bezeichnete das Handy als "permanentes Mobbinghauptinstrument". Er betonte, dass die Identität im Internet für Jugendliche besonders wichtig sei. Diese könne durch Mobbing in den sozialen Netzwerken dauerhaft zerstört werden.



Dem UNO-Kinderhilfswerk Unicef zufolge hat rund die Hälfte aller Kinder und Jugendlichen weltweit bereits Gewalt oder Mobbing durch Mitschüler erlebt.