Corona-Pandemie

Home-Schooling 2.0 - beim nächsten Mal soll alles besser werden, dafür will der Deutsche Lehrerverband trainieren. (www.imago-images.de / Fotostand / K.Schmitt)

Ähnlich wie die verpflichtend vorgeschriebenen Feueralarmübungen sollte auch an Schulen von Zeit zu Zeit probeweise getestet werden, ob der gleichzeitige Distanzunterricht für alle Schüler im Bedarfsfall wirklich funktionieren würde, sagte Verbandschef Meidinger der "Rheinischen Post". Zudem müsse es den Bundesländern möglich sein, die Maskenpflicht an den Schulen regional oder landesweit einzuführen. Meidinger fordert außerdem einen flächendeckenden Einbau von Raumluftfilteranlagen in Unterrichtsräumen und den Ausbau schneller Internetleitungen. Er kritisierte erneut, dass fast alle Bundesländer inzwischen die Corona-Pflichttests für Schülerinnen und Schüler abgeschafft hätten.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.