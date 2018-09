Der Verband Bildung und Erziehung kritisiert die Forderung von Bundesbildungsministerin Karliczek, die Schreiblern-Methoden an deutschen Schulen zu überdenken.

Der Vorsitzende des Verbandes, Udo Beckmann, sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), er wundere sich, dass die Bildungsministerin aus dieser einen Studie ableite, die Ergebnisse müsssten in der Praxis gleich Anwendung finden. Auch für einen flächendeckenden Fibel-Ansatz sprach sich Beckmann nicht aus. "Die Welt in den Grundschulen sieht anders aus", so Beckmann. Es finde sich eine große Heterogenität der Schülerschaft - in keiner anderen Schulform sei dies der Fall. Die Grundschullehrkräfte müssten sich also fragen, wie man die einzelnen Kinder fördern könne - "und das machen sie", so Beckmann. Viele arbeiteten erfolgreich mit einem Lese- und Schreiblernkonzept nach dem Spracherfahrungsansatz, der Teile der Methode "Lesen durch Schreiben" integriere. Aber es sei völlig falsch zu sagen, dass diese Methode von den Grundschulen in Reinform angewandt werde. Sie widerspreche der Verschiedenheit der Kinder. Die Lehrkräfte an den Grundschulen wüssten selbst am besten, mit welchen Methoden sie arbeiten sollten.



Bundesbildungsministerin Karliczek (CDU) dringt darauf, die Schreiblernmethoden an deutschen Schulen zu überdenken. Nach einer Studie der Universität Bonn führt die herkömmliche Fibel-Methode zu deutlich besseren Rechtschreibleistungen als die reformpädagogische Methode "Lesen durch Schreiben". Karliczek hatte gesagt, die Ergebnisse der Bonner Studie müssten nun schnell in der Praxis Anwendung finden. Auch der Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Thüringens Bildungsminister Holter, sieht Handlungsbedarf. Man werde die Studie mit Experten in Schule und Wissenschaft besprechen.



Der Deutsche Lehrerverband hatte bereits ein bundesweites Verbot der Methode "Lesen durch Schreiben" gefordert. Verbandspräsident Meidinger nannte es "erschreckend", dass sich die Lernweise in den vergangenen Jahren an deutschen Grundschulden etablieren konnte, ohne dass dazu jemals eine seriöse Überprüfung stattgefunden habe. Sein Urteil: "Kinder wurden damit zu Versuchskaninchen einer übereifrigen Reformpolitik gemacht". Bei der Methode lernen Kinder nicht wie früher üblich zunächst gemeinsam Buchstaben und leichte Wörter, sondern sollen mittels einer Anfangsbuchstabentabelle nach und nach selbst Wörter schreiben und später auch lesen können. Kritiker meinen, dass sich bei den Kindern falsche Schreibweisen verfestigen und Kinder aus bildungsferneren Schichten mit mangelnder Sprachpraxis benachteiligt sind.