Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Meidinger, fordert, dass nach den Sommerferien bei jedem Kind der Leistungsstand überprüft wird.

Meidinger sagte der "Augsburger Allgemeinen", für Schüler mit starken Defiziten müsse es dann verpflichtende Förderangebote geben, die zum Beispiel am Nachmittag stattfinden könnten. Das "Home Schooling" in der Corona-Pandemie habe Lücken in den Wissensstand gerissen, die geschlossen werden müssten.



Meidinger kritisierte den gestrigen Beschluss der Kultusministerkonferenz, nach den Sommerferien an den Schulen wieder den Regelbetrieb aufzunehmen. Das sei voreilig gewesen. Er warf der KMK vor, sich dem Druck der Ministerpräsidenten, aber auch aus Wirtschaft und Elternschaft gebeugt zu haben. Meidinger sagte, es werde nach dem Sommer noch so viele Einschränkungen und Sonderbedingungen geben, dass an normalen Unterricht weiterhin nicht zu denken sei. Wegen der Hygienevorschriften werde man den Stoff kürzen, den Sportunterricht einschränken und Schülerfahrten streichen müssen.



Die KMK-Vorsitzende Hubig verteidigte die Entscheidung zur Wiederaufnahme des regulären Schulbetriebs. Kinder und Jugendliche hätten ein Recht auf Bildung, sagte die SPD-Politikerin und Ministerin aus Rheinland-Pfalz im ZDF.