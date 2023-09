Schulbarometer

Armut macht sich auch im Schulalltag bemerkbar. (imago-images / Westend61)

Die Robert-Bosch-Stiftung befragte mehr als 1.000 Lehrkräfte und stellte das Ergebnis anlässlich des Weltkindertags vor. Ein Drittel gab an, dass Kinder in den Schulen sich derzeit häufiger Sorgen um die finanzielle Situation ihrer Familie machten. Die Lehrer nahmen auch häufiger wahr, dass die Schüler mit unzureichendem Schulmaterial oder ohne Frühstück in die Klasse kommen.

Die Bildungsexpertin der Robert-Bosch-Stiftung, Wolf, sagte, fehlendes Geld im Elternhaus verhindere die Teilhabe junger Menschen am sozialen und kulturellen Leben. Das habe auch Auswirkungen auf die psychosoziale Gesundheit.

