Dieses Mal kamen sie zu einer Kundgebung in Halle zusammen. Ein GEW-Sprecher sagte, die Landesregierungen hätten es seit Jahren versäumt, den Mangel an Lehrerinnen und Lehrern zu beseitigen. Die jüngst angeordnete Arbeitszeiterhöhung löse das Problem des Lehrermangels und Unterrichtsausfalls nicht. Im Gegenteil, es werde auf dem Rücken der ohnehin überlasteten Lehrkräfte ausgetragen. Zu Wochenbeginn hatte es eine Kundgebung in Magdeburg gegeben. Lehrer in Sachsen-Anhalt sollen ab Mitte März eine Stunde pro Woche länger vor den Klassen stehen. Bildungsministerin Feußner - CDU - hatte erklärt, damit erreichten sie den bundesweiten Durchschnitt der wöchentlichen Unterrichtsverpflichtungen.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.