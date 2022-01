Lehrer in Frankreich protestieren gegen Corona-Regeln an Schulen. (Photo by Thomas SAMSON / AFP)

Nach Angaben der französischen Lehrergewerkschaften war etwa bei den Grundschulen im Schnitt jede zweite geschlossen. Mehr als 60 Prozent der Lehrkräfte hätten sich beteiligt. Die Streiks wurden von Elternverbänden und Teilen der Opposition unterstützt.

Gewerkschaften beklagen "chaotische Situation"

In einer gemeinsamen Erklärung von elf Gewerkschaften heißt es, Erschöpfung und Verzweiflung hätten ein noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht. Verantwortlich für die chaotische Situation ("une pagaille indescriptible") sei die Regierung.

Eine der Gewerkschaften fordert beispielsweise mehr Schutzmaterial, mehr Personal und ein Konzept zum Umgang mit Infektions- und Kontaktfällen. Laut unserer Frankreich-Korrespondentin Christiane Kaess wollen viele Lehrkräfte, dass Schulklassen bei einem positiven Fall geschlossen werden. Auch müsse es systematische wöchentliche Tests der Schüler geben, FFP2-Masken für die Lehrer und mehr Vertretungskräfte.

Regierung hat Vorgaben gelockert

Die Regierung von Präsident Macron hatte die Vorgaben zum Schließen ganzer Klassen im Falle von Infektionen zuletzt gelockert und durch ein abgestuftes Verfahren mit Selbsttests ersetzt. Schulleiter klagen daher auch über einen enormen Organisationsaufwand. Olivier Flipo, ein Schuldirektor in Val d'Oise, kritisierte, die Regierung kündige Regeln an, ohne darüber nachzudenken, welche Folgen das in der Praxis habe.

Die jüngsten Änderungen gab Premierminister Castex am Montagabend in den 20-Uhr-Nachrichten bekannt.

Inzidenz bei Schulkindern deutlich höher als im Landesdurchschnitt

Nach Angaben der Behörden liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Frankreich derzeit bei rund 2.800. Bei Kindern und Jugendlichen ist der Wert aber erheblich höher: Für die 15- bis 17-Jährigen wurde er zuletzt mit mehr als 5.300 angegeben. Allerdings wird in Frankreich auch viel getestest.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 14.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.