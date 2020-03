Bodo Ramelow ist wieder Ministerpräsident, Thüringen hat wieder Minister. Die CDU ist ihre Bundesvorsitzende los, die Partei trägt gerade den Kampf um die Nachfolge aus. Die FDP hat ihren Vorsitzenden behalten, sie bibbert jetzt, wenn Umfragen veröffentlicht werden.

Dass sich der FDP-Politiker Thomas Kemmerich am 5. Februar mit Stimmen von CDU, FDP und AfD im Erfurter Landtag zum Regierungschef wählen ließ, hat viel ausgelöst. Aber - Strich drunter - die wichtigste Folge ist: Es wurde wie nie zuvor deutlich, wie die AfD vorgeht und was sie will. Thüringen hat es gezeigt.

Parlamentsgegner mitten im Parlament

War doch eh klar, werden jetzt viele sagen, sie werden an Gaulands "Vogelschiss" erinnern, dass er Angela Merkel – Zitat - "jagen" möchte und so weiter. Aber in Thüringen hat die AfD etwas auf die Spitze getrieben. Erinnern wir uns: Es ist noch gar nicht so lange her, da wurde darüber sinniert, ob man sie ausschließen darf aus dem Begriff: "demokratische Parteien". Naja, hieß es damals, die AfD ist ja auch demokratisch gewählt, zur Demokratie gehören auch ihre Ränder. Und hey: Sind Parlamente nicht für krasse Kontroversen erfunden worden? Thüringen hat es gezeigt, ganz folgenschwer, ganz klar, ganz offenbar. Die AfD, das sind demokratisch gewählte Antidemokraten. Parlamentsgegner mitten im Parlament.

Die neurechten Strömungen in Europa und anderswo in der Welt attackieren die Institutionen. Sie überziehen Regierungen und Gerichte mit Beschwerden, machen Bürgermeister und Amtsleiter verächtlich, verteufeln Lehrer und Journalisten als Eliten, verdrehen Fakten und Urteile. Wo die Neuen Rechten schon weiter sind wie Orban in Ungarn oder Kaczynski in Polen, da wird die Gewaltenteilung umverteilt: Justiz und Journalismus kommen zuerst an die Reihe. Das wollen die Neuen Rechten: Starke Männer, schwache Institutionen. Die Machtbalance von Regierungen, Parlamenten, Gerichten und Medien wollen sie durcheinander bringen, jede einzelne der demokratischen Institutionen möchten sie erschüttern.

Nicht nur die Kemmerich-Wahl am 5. Februar definierte diese Rolle. Auch das Verhalten der AfD in den Wochen danach. Die anderen Parteien rangen um einen Lösung, einige mehr, andere weniger klug. Eine lahm gelegte Regierung, ein paralysiertes Parlament: Sie rieben sich auf, sie mühten sich ab. Allein die Höcke-Partei hatte gute Laune. Eine lahm gelegte Regierung? Ein paralysiertes Parlament? Passt ihr prima. Die Firma gibt es selber zu. Schon gleich am 5. Februar kommentierte Götz Kubitschek, neurechter Vordenker und Höcke-Vertrauter: "So konstruktiv-destruktiv wie Höcke hat aus dieser Partei heraus noch keiner agiert."

Guten Morgen, CDU!

Am Ende haben aber andere dazu gelernt. Bestimmt die Öffentlichkeit. Und die Thüringer CDU. Bis auf einen Abgeordneten haben sich diese Woche offenbar alle im Erfurter Landtag der Stimme enthalten. Somit wurde die Wahl Ramelows im dritten Wahlgang möglich - verfassungsrechtlich unangreifbar. Die CDU-Abgeordneten im Thüringer Landtag: Wochenlang wurden sie als Deutschlands Deppen verlacht. Vorläufig muss man sagen: Sie haben es doch geschafft. Sie ließen sich nicht mehr von der Bundespartei kirre machen. In den nächsten Monaten möchten sie mit Ramelow und Rot-Rot-Grün das Mindestmaß dessen bieten, was ein Parlament seinem Land schuldig ist.

Dagegen stampften Leute wie Merz, Röttgen oder Ziemiak in ihren Rüstungen daher, dass es bis nach Erfurt schepperte: Es ging gegen Ramelow und die Sozialisten der Linkspartei, das war schon erstaunlich. Trotzig wollte die CDU nicht akzeptieren, dass Thüringen Thüringen ist und Ramelow Ramelow, ein christlicher Demokrat auf Links. Die CDU hängt in einer Zeitschleife. Und man muss sagen: Die ist altbacken westdeutsch. Im Westen war der Antisozialismus zentral, um die an sich eher pragmatische Machtmaschine CDU programmatisch aufzuladen. So plakatierte die Partei 1953 "Alle Wege des Marxismus führen nach Moskau", dann 1976 "Freiheit statt Sozialismus" und 1994 die Rote-Socken-Kampagne, da war der Kalte Krieg eigentlich schon längst vorbei. Und jetzt haben wir 2020. Guten Morgen, CDU!

