Die Corona-Krise hat zu zahlreichen Wortschöpfungen in der deutschen Sprache geführt.

Das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim hat nach eigenen Angaben 1.000 neue Wörter und Wortverbindungen zu Corona gesammelt. Dazu gehören Abstandsgebot, Aluhut und zweite Welle. Die Sprachforscher fügten sie dem so genannten Wörterbuch der Neologismen hinzu, dem Verzeichnis der in den Sprachgebrauch übergegangenen Neuschöpfungen. Neben Begriffen aus dem Umfeld der Pandemie lassen sich auch Wörter aus anderen Bereichen nun dort nachschlagen, etwa Brexiteer, Pegidist oder Pop-up-Radwege - genauso wie die Mobilitätsstation.

