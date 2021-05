Der Arbeitsmarkt in Ostdeutschland wird in den kommenden Jahren besonders stark von der Alterung der Erwerbsbevölkerung betroffen sein.

Wie das Leibniz-Institut für Länderkunde in Leipzig mitteilte, seien bereits heute fast 40 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Osten - ausgenommen Berlin - über 50 Jahre alt. Somit stünden die Arbeitsmärkte dort vor einer besonders schwierigen Aufgabe. Dem Institut zufolge werden in den kommenden 15 Jahren zahlreiche Beschäftigte in Rente gehen, gleichzeitig gebe es immer weniger Nachwuchskräfte. Angesichts des drohenden Fachkräftemangels warnten einige Experten sogar vor einer "zweiten Deindustrialisierung" in Ostdeutschland.



Bundesweit liegt der Anteil der älteren Beschäftigten den Angaben zufolge bei gut einem Drittel. Deutlich geringer als im Durchschnitt sei die Dynamik der Alterung in Berlin und Hamburg, in der Region Leipzig und in Oberbayern. Diese städtisch geprägten Regionen profitierten von der Zuwanderung jüngerer Menschen aus dem In- und Ausland, hieß es weiter.

