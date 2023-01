In Ouagadougou, der Hauptstadt von Burkina Faso, lassen sich Zivilisten von der Regierung für die paramilitärischen Selbstverteidungskräfte VDP anwerben. (AFP / OLYMPIA DE MAISMONT)

Sie seien durch Schüsse getötet worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Die Leichen wurden in der Stadt Nouna im Nordwesten des Landes gefunden. Seit Jahren gibt es Kämpfe in dem Land, weil immer wieder dschihadistische Kämpfer aus dem Nachbarstaat Mali nach Burkina Faso vordringen. Die burkinische Regierung geht nicht nur mit regulären Soldaten, sondern auch mit so genannten Selbstverteidigungskräften gegen die Eindringlinge vor

Burkina Faso ist eines der ärmsten Länder der Welt. Vor den Kämpfen sind fast zwei Millionen Menschen geflohen.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.