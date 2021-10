In der Nähe des Privathauses von Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul hat eine Gruppe vermummter Personen randaliert.

Nach Angaben eines Sprechers des Innenministeriums grölten etwa 10 bis 15 Vermummte in der Stadt Leichlingen unverständliche Parolen und hielten ein Banner mit unbekannter Aufschrift in die Höhe. Der Feuerwehr zufolge wurde auch Pyrotechnik gezündet. Der Ministeriumssprecher sagte dem Deutschlandfunk, momentan werde der Anlass der Aktion geprüft. Er wies in diesem Zusammenhang auf eine Zeugenaussage hin, wonach es sich um einen Protest gegen das geplante neue Versammlungsgesetz in Nordrhein-Westfalen handeln könnte.



Zum Zeitpunkt des Geschehens war Innenminister Reul nicht zuhause.

