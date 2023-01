Der Leichnam des emeritierten Papstes Benedikt XVI. ist im Petersdom öffentlich aufgebahrt. (Michael Kappeler/dpa)

Bis Mittwoch haben Gläubige die Gelegenheit, Abschied von dem Verstorbenen zu nehmen. Bereits in den Morgenstunden hatte sich eine lange Schlange gebildet. Unter den ersten Trauergästen war Italiens Ministerpräsidentin Meloni. Die Sicherheitsbehörden erwarten rund 30.000 Besucher pro Tag.

Für Benedikt soll es am Donnerstag auf dem Petersplatz einen Trauergottesdienst geben. Anschließend wird er in der Krypta des Petersdoms beigesetzt. Zu der Trauerfeier werden mehrere Bischöfe aus Deutschland erwartet, darunter der Münchner Kardinal Marx und der Kölner Kardinal Woelki. Auch Bundespräsident Steinmeier will zur Beisetzung nach Rom reisen.

