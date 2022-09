Mit einer Trauerprozession wird der Sarg der britischen Königin Elisabeth der Zweiten zum Buckingham Palast gebracht. (AP / Kirsty Wigglesworth)

Hinter dem Sarg, auf dem die Imperial State Crown und ein Blumenkranz ruhten, liefen König Charles III., seine Söhne Prinz William und Prinz Harry Seite an Seite mit, genauso wie seine Geschwister Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward. Die Zuschauerbereiche entlang der anderthalb Kilometer langen Route waren schon eine halbe Stunde vor Beginn der Prozession vollständig gefüllt.

Vier Tage in Westminster Hall

In der Westminster Hall - dem ältesten Teil des Parlaments - wird der geschlossene und mit der royalen Standarte bedeckte Sarg der Queen aufgebahrt. Dort haben die Menschen vier Tage lang Zeit, Abschied von der Queen zu nehmen.

Am Montag findet dann das Staatsbegräbnis von Elisabeth der Zweiten statt. Zu der Trauerfeier in Westminster Abbey werden zahlreiche Staats- und Regierungschefs aus aller Welt erwartet.

Elisabeth die Zweite war am Donnerstag vergangener Woche nach 70 Jahren auf dem britischen Thron im Alter von 96 Jahren in ihrer schottischen Residenz Balmoral gestorben. Nach mehreren Stationen in Schottland war der Sarg der Queen am Dienstagabend nach London in den Buckingham-Palast gebracht worden.

