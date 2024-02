Tod von Oppositionspolitiker

Gedenken an Alexej Nawalny in Berlin. (picture alliance / dpa / Fabian Sommer)

Das meldet die kremlkritische "Nowaja Gaseta Europa". Demnach hat bis gestern keine Obduktion stattgefunden. Die Stadt Salechard liegt rund 50 Kilometer Luftlinie vom Straflager entfernt, in dem Nawalny am Freitag gestorben ist.

Unterdessen gehen Einsatzkräfte in Russland gegen die Gedenkkundgebungen vor. Menschenrechtsaktivisten berichteten von mindestens 400 Festnahmen in 36 Städten - darunter in Moskau und in Sankt Petersburg.

Die georgische Präsidentin Surabischwili sagte bei der Münchner Sicherheitskonferenz, es sei kein Zufall gewesen, dass der Kreml den Tod Nawalnys kurz vor Beginn des internationalen Treffens in Deutschland bekannt gegeben habe. Moskaus Botschaft sei nämlich, Russland tue, was es wolle und wo es wolle, führte Surabischwili aus.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.