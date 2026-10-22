Wetter
Leicht unbeständig mit Regen, Schauern und Sonne

Der Wetterbericht, die Lage: Auf der Rückseite einer Kaltfront gelangt von Westen her maritim erwärmte Polarluft nach Deutschland und gestaltet das Wetter etwas unbeständig. Im Süden setzt sich leichter Zwischenhocheinfluss durch.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Verbreitet bewölkt, im Osten abziehende Niederschläge, im Südwesten und Süden länger sonnig. Im Tagesverlauf vom Nordwesten und Westen bis in die Mitte einzelne Schauer. Höchstwerte 11 bis 17 Grad. Morgen in der Westhälfte Regen, am Nachmittag auch in der Osthälfte. Im Westen später Übergang zu Schauern. Temperaturen 9 bis 16 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Samstag wolkig, in der Nordhälfte Regen, im äußersten Süden Schauer, dazwischen trocken. 8 bis 13 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 22.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.