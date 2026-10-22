Die Vorhersage:
Verbreitet bewölkt, im Osten abziehende Niederschläge, im Südwesten und Süden länger sonnig. Im Tagesverlauf vom Nordwesten und Westen bis in die Mitte einzelne Schauer. Höchstwerte 11 bis 17 Grad. Morgen in der Westhälfte Regen, am Nachmittag auch in der Osthälfte. Im Westen später Übergang zu Schauern. Temperaturen 9 bis 16 Grad.
Verbreitet bewölkt, im Osten abziehende Niederschläge, im Südwesten und Süden länger sonnig. Im Tagesverlauf vom Nordwesten und Westen bis in die Mitte einzelne Schauer. Höchstwerte 11 bis 17 Grad. Morgen in der Westhälfte Regen, am Nachmittag auch in der Osthälfte. Im Westen später Übergang zu Schauern. Temperaturen 9 bis 16 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag wolkig, in der Nordhälfte Regen, im äußersten Süden Schauer, dazwischen trocken. 8 bis 13 Grad.
Am Samstag wolkig, in der Nordhälfte Regen, im äußersten Süden Schauer, dazwischen trocken. 8 bis 13 Grad.
Diese Nachricht wurde am 22.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.