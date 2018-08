Speerwerfer Thomas Röhler hat bei der Leichtathletik-EM in Berlin Gold gewonnen.

Andreas Hofmann machte mit Platz zwei den deutschen Doppelerfolg perfekt. Bronze ging an den Esten Magnus Kirt. Über 100 Meter Hürden holte Pamela Dutkiewicz Silber; Bronze ging an Cindy Roleder.



Bei der Schwimm-EM in Glasgow hat die deutsche Lagen-Staffel über 4 x 100 Meter die Bronzemedaille gewonnen.