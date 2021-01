Der Geher-Olympiasieger Bernd Kannenberg ist im Alter von 78 Jahren gestorben.

Dies bestätigte der Bayerische Leichtathletik-Verband. Der gebürtige Ostpreuße Kannenberg hatte bei den Sommerspielen von München 1972 überraschend beim 50-km-Wettbewerb mit einer Zeit von 3:56:11,6 Stunden die Goldmedaille gewonnen und damit Begseisterung in der Bundesrepublik ausgelöst.



Der Tag von Kannenbergs Triumph am 3. September 1972 wurde zum "goldenen Sonntag" für die bundesdeutschen Leichtathleten. Ganz oben auf dem Treppchen standen damals am gleichen Tag Speerwerfer Klaus Wolfermann sowie 800-Meter-Läuferin Hildegard Falck.

