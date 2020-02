Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler dringt auf bessere Mitbestimmungsmöglichkeiten für Sportler in der Leichtathletik.

Bisher sei das zu wenig, sagte Röhler im Sportgespräch des Deutschlandfunks. "Die Athleten sind die, die das Unterhaltungsprodukt Leichtathletik, das Spektakel Wettkampf ermöglichen - aber in der Mitbestimmung nur eine Stimme haben", sagte Röhler.



Der 28-Jährige aus Jena ist als erster Deutscher Mitglied der Athletenkommission des Welt-Leichtathletik-Verbands. Er beklagt, dass die Sportler bei Entscheidungen des Councils nur eine Stimme haben. "Das ist an vielen Stellen unbefriedigend, weil extrem viel Arbeit drinsteckt und sehr viel innovative Power im Team ist, die im Endeffekt nicht auf die Bahn kommt." Mit Sebastian Coe, dem Präsidenten des Weltverbandes, sei er im Austausch, fügte Röhler hinzu. Allerdings gebe es noch 199 weitere Stimmen im Council des Verbandes, der sich bislang "International Association of Athletics Federations" (IAAF) nannte und inzwischen unter "World Athletics" firmiert.