Wegen Verletzung der Anti-Doping-Regeln hat der russische Hochspringer Danil Lyssenko sein Startrecht als neutraler Athlet verloren.

Der 21 Jahre alte Sportler habe nicht ausreichend über seine Aufenthaltsorte informiert, um in der Trainingsphase Dopingtests zu ermöglichen, teilte der Leichtathletik-Weltverband IAAF mit. Daher dürfe Lyssenko nicht bei den Europameisterschaften in Berlin antreten. Dort sollten ursprünglich 30 russische Sportler in einem Team neutraler Athleten starten.



Der russische Leichtathletik-Verband bleibt wegen des Dopingskandals mindestens bis Dezember gesperrt. Dies hatte das IAAF-Rat vor einer Woche auf seiner Sitzung in Buenos Aires beschlossen.