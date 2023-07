Kürzungen im Bundeshaushalt

Das Bundeskabinett hat im Entwurf für den Haushalt 2024 rund zehn Prozent weniger Geld für den Sport eingeplant. (IMAGO / MANUEL GEISSER)

DLV-Sportdirektor Bügner sagte in Kassel, er werte dies als "herben Rückschlag". Als Beispiel führte Bügner die Situation von Trainerinnen und Trainern an, die seit acht Jahren auf eine Gehaltserhöhung warteten und dabei zusehen müssten, wie in anderen Branchen neue Tarifabschlüsse erzielt würden.

Das Bundeskabinett hat im Entwurf für den Haushalt 2024 rund zehn Prozent weniger Geld für den Sport eingeplant. Der Deutsche Leichtathletik-Verband hofft nach eigenen Angaben nun darauf, dass in einem Nachtragshaushalt weitere Mittel bereitgestellt werden.

