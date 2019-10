Der Äthiopier Lelisa Desisa hat den Marathon bei der Leichtathletik-WM in Doha gewonnen.

Er lief die Strecke über gut 42 Kilometer in 2 Stunden, 10 Minuten und 40 Sekunden. Hinter Desisa erreichte sein Landsmann Mosin et Geremew das Ziel und belegte Platz zwei. Der Kenianer Amos Kipruto lief als Dritter elf Sekunden hinter dem Gewinner über die Ziellinie. Deutsche Läufer waren beim Marathon in Doha nicht am Start.