Gesa Felicitas Krause aus Trier hat bei der Leichtathletik-WM in Doha Bronze über 3.000 Meter Hindernis gewonnen und damit die erste Medaille für das deutsche Team in Katar geholt.

Gold ging an die Weltmeisterin und Weltrekordhalterin Beatrice Chepkoech aus Kenia, Silber an Titelverteidigerin Emma Coburn aus den USA. Vor vier Jahren in Peking hatte Krause ebenfalls WM-Bronze gewonnen.