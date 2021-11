Im Kampf gegen Missbrauch in der Leichtathletik hat der Weltverband World Athletics neue Sicherheitsrichtlinien beschlossen.

In einer Mitteilung heißt es, man wolle ein Umfeld schaffen, in dem alle Beteiligten respektiert, geschätzt und geschützt werden. Der Verband will auch seine Melde- und Disziplinarverfahren für alle mutmaßlichen Vorfälle überprüfen.



Erst gestern hatte der Deutsche Leichtathletik-Verband ein Schutzkonzept zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt vorgestellt. Darin heißt es unter anderem, es sei das Ziel, Übergriffe zu minimieren und Null-Toleranz zu schaffen.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.