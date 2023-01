In Halver in Nordrhein-Westfalen ist die Volme über die Ufer getreten. (Alex Talash / dpa)

Allein im Nordwesten des Sauerlands musste die Feuerwehr etwa 500 mal ausrücken, um Keller leerzupumpen oder Straßen abzusichern. Im Märkischen Kreis trat der Fluss Volme über die Ufer und überflutete Straßen. Auch in Solingen gab es Hochwasseralarm. Die Lage an der Wupper stabilisierte sich aber wieder. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht. Für den Vormittag sagte der Deutsche Wetterdienst für Teile Deutschlands weiteren Dauerregen voraus. Am Wochenende könnten Ausläufer von Sturmtiefs über Niedersachsen und Bremen hinwegziehen. Sie sollen neben weiterem Regen auch teils kräftige Sturmböen bringen.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.