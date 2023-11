Wetter

Leichter Schneefall, im Süden trocken

Das Wetter: Von der Mitte bis in den Osten und Nordosten teils leichter Schneefall. Im Süden trocken und teils sonnig. Minus 2 bis plus 3 Grad, im Westen bis plus 5 Grad. Am morgigen Donnerstag im Süden und Südwesten sowie an der Ostsee teils Schnee. Sonst oft trocken mit sonnigen Abschnitten. Höchstwerte minus 3 bis plus 2 Grad.

29.11.2023