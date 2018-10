Der Kompromiss der EU-Staaten zur Senkung des CO2-Ausstoßes bei Neuwagen ist nach Ansicht des SPD-Europaabgeordneten Leinen nicht ausreichend.

Klimapolitisch sei das zu wenig, sagte Leinen im Deutschlandfunk. Er äußerte die Hoffnung, dass es in den Verhandlungen zu einem Kompromiss von 37,5 Prozent kommen werde. Die EU-Minister hatten sich gestern auf eine Minderung von 35 Prozent bis zum Jahr 2030 verständigt, das Europaparlament fordert 40 Prozent. Leinen kritisierte insbesondere die Rolle Deutschlands. Man falle von den Ländern der Avantgarde zurück zu den Staaten, die hinterherhinkten. Deutschland hatte sich für 30 Prozent als Höchstgrenze ausgesprochen.



Bundesumweltministerin Schulze betonte, sie glaube nicht, dass es große Änderungen am Beschluss der EU-Umweltminister geben werde. Der Kompromiss sei schwierig genug zu erzielen gewesen, sagte die SPD-Politikerin in Berlin.



Vertreter der europäischen und deutschen Auto-Branchenverbände warnten vor negativen Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der Branche.