In Leipzig sind für heute 27 Demonstrationen angemeldet.

Allein zur größten Kundgebung der Initiative "Querdenken", die am Mittag beginnt, werden 20.000 Menschen erwartet. Sie darf - anders als zunächst per Eilverfahren entschieden - sogar in der Innenstadt abgehalten werden und muss nicht auf das Gelände der Neuen Messe ausweichen. Die Demonstration richtet sich gegen die von Bund und Ländern beschlossenen Anti-Corona-Maßnahmen. Da es zahlreiche Gegendemonstrationen gibt, bereitet sich die Polizei nach eigenen Angaben auf einen sehr intensiven Einsatz vor. Auf allen Seiten sei ein gewisses Radikalisierungspotenzial erkennbar, hieß es.



Bereits gestern Abend kam es zu Krawallen im Leipziger Stadtteil Connewitz. Dabei griffen vermummte Täter Polizisten mit Steinen an. Drei Beamte wurden verletzt. Zuvor hatten sich schätzungsweise 100 Personen zu einer Spontan-Demonstration versammelt, um gegen die Festnahme einer mutmaßlichen Linksextremistin zu protestieren.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.