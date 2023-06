"Tag X-Demo"

Gestern Abend war es in Leipzig zu Ausschreitungen gekommen, bei denen . Vermummte Polizisten angegriffen haben. Nach dem zunächst friedlichen Verlauf einer Versammlung im Stadtteil Connewitz flogen aus einer Menge von bis zu 700 Vermummten heraus Steine und Pyrotechnik. Sowohl dort als auch in Nebenstraßen brannten Barrikaden aus Mülltonnen und Baustellenabsperrungen. Die Polizei setzte Tränengas ein und wurde nach eigenen Angaben von Hausdächern mit Gegenständen beworfen. Nach ersten Erkenntnissen wurden 23 Beamte verletzt. Einer von ihnen musste im Krankenhaus behandelt werden. Ein Journalist sei von einer unbekannten Person attackiert und leicht verletzt worden. Bis zum frühen Morgen habe es vier vorläufige Festnahmen unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs gegeben.

Gerichte hatten in Eilverfahren das von der Stadt erlassene Demonstrationsverbot bestätigt. In der Begründung des Verwaltungsgerichts hieß es, dass bei der Demonstration von Unterstützern der am Mittwoch verurteilten Lina E. von einem - so wörtlich - "unfriedlichen Verlauf" auszugehen sei. Das Gericht berücksichtigte bei der Bewertung, dass sich die Mobilisierung im Internet auch an eine gewaltbereite autonome linksextremistische Szene gerichtet habe.