Bundesliga

Leipzigs Spieler Xavi Simons trifft gegen Paulis Torwart Nikola Vasilj zum 2:0. (Jan Woitas / dpa / Jan Woitas)

Sesko brachte Leipzig mit seinem neunten Saison-Tor in Führung. Nach Vorlage des slowenischen Nationalspielers erhöhte Xavi Simons. In der 69. Minute sah Leipzigs Abwehrchef Willi Orban nach einer Notbremse die Rote Karte.

Im ersten Sonntagsspiel hatten sich Kiel und Bochum 2:2 unentschieden getrennt. Damit verpassten beide Mannschaften im Abstiegsrennen den dringend benötigten Befreiungsschlag. Die Kieler verhinderten durch das Remis immerhin ein Abrutschen auf den letzten Tabellenplatz, auf dem weiterhin die Bochumer rangieren.

Steven Skrzybski hatte die Kieler in der dritten Minute durch einen Handelfmeter in Führung gebracht. Die Bochumer drehten per Doppelschlag durch Myron Boadu zwischenzeitlich die Partie, ehe Holsteins Abwehrchef David Zec der Ausgleich für die Gastgeber gelang.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.