Die Leipziger Buchmesse geht heute zu Ende.

Seit Freitag hatten mehr als 2.500 Aussteller aus 46 Ländern Neuheiten aus dem Verlagswesen vorgestellt. Am Abschlusstag stehen auf dem Messegelände und beim Festival "Leipzig liest" zahlreiche Lesungen und Autorengespräche an.



In diesem Jahr zeichnet sich erneut ein Besucherplus ab: bereits in den ersten beiden Tagen waren demnach 82.000 Gäste nach Leipzig zur Buchmesse gekommen, 1.000 mehr als 2018.