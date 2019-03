Die diesjährige Leipziger Buchmesse ist mit einem Festakt eröffnet worden.

Zum Auftakt wurde der Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung an die russisch-amerikanische Autorin Masha Gessen verliehen. Sie erhielt die Auszeichnung für ihr Werk "Zukunft ist Geschichte. Wie Russland die Freiheit gewann und wieder verlor."



HVon heute an ist die Messe für Besucher geöffnet. Bis zum Sonntag präsentieren sich mehr als 2.500 Aussteller aus rund 50 Nationen. Gastland der Buchmesse ist in diesem Jahr Tschechien.