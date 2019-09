An den rechten Krawallen im Januar 2016 in Leipzig-Connewitz soll auch ein Justizvollzugsbeamter beteiligt gewesen sein.

Das berichtet der Berliner "Tagesspiegel". Der Mann sei noch bis 2019 ohne Einschränkungen im Dienst gewesen. Das sächsische Justizministerium teilte mit, Ende 2018 von der mutmaßlichen Beteiligung des Mannes am sogenannten "Sturm auf Connewitz" erfahren zu haben. Der Justizvollzugsbedienstete habe bei den Ermittlungsbehörden keine Angaben zu seinem Beruf gemacht und auch entgegen seiner Pflicht seinen Vorgesetzten nicht informiert. Laut Ministerium ist der Mann seit Januar suspendiert. Das eingeleitete Disziplinarverfahren ruhe während des Strafverfahrens.



Die Staatsanwaltschaft ermittelt laut "Tagesspiegel" wegen besonders schwerem Landfriedensbruch gegen den Mann und gut 200 weitere Personen. Bei den Ausschreitungen in Connewitz waren Fensterscheiben zahlreicher Geschäfte zertrümmert und Autos angezündet worden. Der Stadtteil gilt als Hochburg Linker und Autonomer.



Politiker der Grünen und der Linkspartei verlangten vom sächsischen Justizminister Gemkow (CDU) Aufklärung über den Fall. Es müsse erklärt werden, warum ein "angeklagter rechter Gewalttäter" weiter im Dienst der Justiz stehen könne, sagte die Linken-Politikerin Nagel. Offensichtlich seien zudem Beamte in rechte Netzwerke eingebunden.