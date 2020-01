Nach den Ausschreitungen in der Silvesternacht in Leipzig hat die Justiz gegen vier Männer Haftbefehle erlassen.

Wie das Landeskriminalamt bestätigte, wird ihnen unter anderem tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Das Landeskriminalamt ermittelt im Zusammenhang mit den Ausschreitungen im linksalternativ geprägten Stadtteil Connewitz weiter wegen versuchten Mordes gegen unbekannt. Ein Polizist war Behördenangaben zufolge angegriffen und schwer verletzt worden. Die Leipziger Polizei wies einen Zeitungsbericht zurück, wonach sie den Zustand des Beamten dramatischer dargestellt haben soll, als er war.



Die SPD-Vorsitzende Esken forderte eine Überprüfung des Polizeieinsatzes. Zugleich verurteilte sie die Gewalt. Sachsens Innenminister Wöller, CDU, will sich am Vormittag mit am Einsatz beteiligten Polizisten austauschen.