Das Landgericht Leipzig hat die ehemalige AfD-Vorsitzende Petry in einem Berufungsverfahren wegen Subventionsbetrug, Untreue und Steuerhinterziehung schuldig gesprochen.

Die 46-Jährige wurde zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 9.000 Euro verurteilt, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. In dem Verfahren ging es um eine Förderung, die Petry 2014 für eine Beratung ihrer damaligen Firma beantragt hatte. Sie soll das Geld jedoch verwendet haben, um Rechnungen zu begleichen, die bei der Abwicklung ihrer Privatinsolvenz angefallen waren.



Das Amtsgericht Leipzig hatte Petry 2020 in erster Instanz freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte dagegen Berufung eingelegt. Petry will nach Angaben ihres Anwalts in Revision gehen.

