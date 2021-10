In Leipzig ist an die Montagsdemonstration vom 9. Oktober 1989 gegen die DDR-Führung erinnert worden.

In der Nikolaikirche leitete Pfarrer Bickhardt ein Friedensgebet. Der damalige Bürgerrechtler sagte in seiner Predigt, alle Menschen hätten ein Anrecht, in demokratischen Verhältnissen zu leben. Der Gottesdienst bildete den Auftakt zum diesjährigen Gedenken an den Herbst 1989.



Am 9. Oktober waren damals mehr als 70.000 Menschen nach einem Friedensgebet in der Nikolaikirche über den Innenstadtring von Leipzig gezogen. Dieser Massenprotest gegen das DDR-Regime gilt als entscheidende Wegmarke hin zur Wiedervereinigung.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.