Bei Ausschreitungen in der Silvesternacht ist in Leipzig ein Polizist schwer verletzt worden.

Bei einem Einsatz im linksalternativ geprägten Viertel Connewitz seien die Beamten mit Steinen, Flaschen und Feuerwerkskörpern attackiert worden, teilte die Polizei in Leipzig mit. Drei weitere Beamte seien leicht verletzt worden. Man habe neun Personen vorläufig festgenommen. Eine Sonderkommission ermittle wegen versuchten Totschlags.



Polizeipräsident Schultze bezeichnete die Angriffe als skrupellos und erschreckend. Sachsens Innenminister Wöller von der CDU erklärte, man werde die Straftaten mit aller Härte des Rechtsstaates verfolgen. In einem Tweet des Innenministeriums heißt es: "Die Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten in Connewitz waren bewusste und gezielte Angriffe auf Menschenleben."