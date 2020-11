Unbekannte haben am Abend erneut die Polizei im Leipziger Stadtteil Connewitz angegriffen.

Nach Angaben der Sicherheitskräfte wurden die Scheiben einer Dienststelle mit Pflastersteinen eingeworfen. Außerdem habe es in der Gegend kleinere Brände gegeben. Bereits am Freitag war die Polizei in dem Stadtteil angegriffen worden, nachdem eine mutmaßliche Linksextremistin verhaftet worden war.

