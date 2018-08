In Leipzig hat der erste von mehr als 90 Prozessen wegen der gewalttätigen Ausschreitungen von Rechtsradikalen vor gut zweieinhalb Jahren begonnen.

Vor dem Amtsgericht müssen sich seit heute zwei Angeklagte aus Leipzig wegen Landfriedensbruchs in einem besonders schweren Fall verantworten. Beide verweigerten zu Prozessbeginn die Aussage.



Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, am Abend des 11. Januar 2016 zusammen mit 250 bis 300 weiteren Randalierern durch den Stadtteil Connewitz gezogen sein. Die Menge soll insgesamt 25 Geschäfte, Bars und andere Einrichtungen demoliert haben. Ein Dachstuhl geriet durch Böller und Leuchtraketen in Brand. Die Polizei nahm 215 Verdächtige fest.