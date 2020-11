Nach zahlreichen Verstößen gegen Hygienevorschriften bei einer Demonstration in Leipzig gegen Corona-Maßnahmen werden Konsequenzen gefordert.

In der Kritik steht insbesondere der zurückhaltende Einsatz der Polizei. Sachsens stellvertretender Ministerpräsident Dulig, SPD, schrieb auf Twitter, dass Versammlungen so aus dem Ruder liefen, dürfe sich nicht wiederholen. Die Linken-Landtagsfraktion forderte die Entlassung von Innenminister Wöller. Der CDU-Politiker hatte gestern erklärt, die Polizei habe den überwiegend friedlichen Verlauf der Demonstration gewährleistet. Angriffe von teils rechten Demonstranten erwähnte er nicht. Das Sächsische Oberverwaltungsgericht hatte der Verlegung der Kundgebung an den Stadtrand durch die Behörden widersprochen und sie auf dem zentralen Augustusplatz zugelassen. Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, die Versammlungsfreiheit sei zum Teil gezielt ausgenutzt und Auflagen seien nicht ernstgenommen worden. Am Ende hätten sich Extremisten, Chaoten und gewaltbereite Menschen nach Auflösung der Versammlung ihren Weg durch Leipzig gebahnt.

