Bayern München - RB Leipzig (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

Dani Olmo erzielte alle drei Tore für die Leipziger. Er traf in der 3., der 44. und der 68. Spielminute. Das letzte Tor fiel nach einem Handelfmeter.

Der Münchner Neuzugang Harry Kane gab in der zweiten Hälfte sein Debüt. Laut Medienberichten zahlen die Bayern an den bisherigen Klub des Stürmers, Tottenham Hotspur, mehr als 100 Millionen Euro für die Ablöse. Es handelt sich um den teuersten Transfer in der Geschichte der Bundesliga.

Diese Nachricht wurde am 12.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.