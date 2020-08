Eine neue Bundesagentur soll die Sicherheit der IT-Systeme in Deutschland stärken.

Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer und Bundesinnenminister Seehofer brachten die so genannte Cyberagentur mit der Unterzeichnung der Gründungsurkunde auf den Weg. Aufgabe der Behörde ist es, neue Entwicklungen im Bereich der Cybersicherheit zu identifizieren und zu fördern. Die Ergebnisse soll sie der Bundesregierung zur Verfügung stellen. Kramp-Karrenbauer sprach von einem Meilenstein zum Schutz der IT-Systeme in Deutschland. Der Sitz der Cyberagentur mit rund 100 Mitarbeitern wird am Flughafen Leipzig/Halle sein. Die Eröffnung ist für Oktober geplant.



Der Agentur stehen zunächst bis 2023 insgesamt 350 Millionen Euro aus den Haushalten des Verteidigungs- und des Innenministeriums zur Verfügung.