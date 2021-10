Das Leipziger Hotel Westin hat nach den von dem Musiker Gil Ofarim geäußerten Antisemitismus-Vorwürfen die betreffenden Mitarbeiter beurlaubt.

Das berichten die Leipziger Volkszeitung und die Bild-Zeitung. Beide Blätter zitierten eine Hotelmanagerin mit den Worten, dass Antisemitismus nicht entschuldbar sei und in dem Hotel nicht geduldet werde. Ofarim hatte berichtet, dass er an der Rezeption aufgefordert worden sei, seine Davidstern-Kette abzulegen, bevor er einchecken dürfe. Der Zentralrat der Juden in Deutschland nannte den Vorfall erschreckend. Gestern Abend versammelten sich Hunderte Menschen vor dem Hotel zu einer Solidaritätskundgebung für Juden in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.