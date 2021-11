In Leipzig hat die Polizei nach Protesten von Gegnern der Corona-Maßnahmen mehrere hundert Verfahren eingeleitet.

Nach Angaben der Ermittler geht es um 48 Straftaten und mehr als 600 Ordungswidrigkeiten. Zu den Delikten zählten Beleidigung, Körperverletzung, Landfriedensbruch und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.



Leipzigs Oberbürgermeister Jung von der SPD sagte, spätestens jetzt müsse "allen klar sein, dass die sogenannte 'Querdenker'-Bewegung nicht nur die Begleitung von rechtsextremistischen Kreisen" in Kauf nehme, sondern sich "kalkuliert gewalttätig unterstützen" lasse.



Bei der gestrigen Demonstration hatten Teilnehmer Polizisten attackiert. Die Kundgebung richtete sich unter anderem gegen die Einführung der 2G-Regel in Sachsen. Ab morgen haben dort nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt zu Gaststätten und Veranstaltungen in Innenräumen.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.