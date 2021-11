In Leipzig haben Tausende Menschen an einer Demonstration der sogenannten "Querdenker"-Szene teilgenommen.

Zu dem Protest gegen die Corona-Maßnahmen war überregional aufgerufen worden. Die Polizei war mit Beamten auch aus anderen Bundesländern sowie Wasserwerfern vor Ort. Wie die Einsatzleitung mitteilte, wurden am Rande der Proteste 24 Personen aus der rechten Szene festgesetzt. Sie hätten verbotene Gegenstände bei sich getragen und seien in Gewahrsam genommen worden. Sachsen hatte zuletzt als erstes Bundesland eine umfassende 2G-Regel eingeführt. Damit haben ab Montag nur noch Geimpfte und Genesene Zugang zu Innenräumen von Gaststätten sowie anderen Veranstaltungen in Innenbereichen. Gleiches gilt für Großveranstaltungen.



Das Landeskabinett beschloss dazu eine neue Corona-Verordnung, die zunächst bis zum 25. November gilt. Kinder und Jugendliche sowie Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, sollen demnach von den verschärften Regeln ausgenommen bleiben. Bislang galt "2G" in Sachsen wie in einigen anderen Bundesländern als Optionsmodell.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.