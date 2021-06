Die Leipziger Gedenkstätte "Runde Ecke" hat an die letzte Hinrichtung in Deutschland vor 40 Jahren erinnert.

Am 26. Juni 1981 um kurz nach 10 Uhr wurde Stasi-Hauptmann Werner Teske in der Zentralen Hinrichtungsstätte der DDR in Leipzig erschossen. Mit ihm endete die fast 450-jährige Geschichte der Todesstrafe in Deutschland, erklärte die Gedenkstätte. Teske hatte in der DDR zunächst eine Bilderbuchkarriere hingelegt, ehe er sich zunehmend vom System abwandte.

