Bei Protesten gegen das Verbot der linken Online-Plattform "linksunten.indymedia.org" sind in Leipzig sechs Polizisten verletzt worden.

Die Beamten seien mit Steinen attackiert worden, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Zu der Kundgebung vor dem Bundesverwaltungsgericht hatten sich etwa 1.600 Menschen versammelt. Die Demonstration war zunächst friedlich verlaufen. Sachsens Innenminister Wöller verurteilte die Gewalt. Man werde mit allen rechtsstaatlichen Mitteln dagegen vorgehen, schrieb der CDU-Politiker auf Twitter.



Die Online-Plattform war 2017 vom Bundesinnenministerium mit der Begründung verboten worden, es handele sich um die bedeutendste Internetseite für gewaltbereite Linksextremisten in Deutschland. Am nächsten Mittwoch wird vor dem Bundesverwaltungsgericht über eine Klage gegen das Verbot verhandelt.